Из 89,4 тысячи жителей, эвакуированных из Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области при наводнении, 67,9 тысячи вернулись в постоянные места жительства. 21,5 тысячи граждан остаются в районах, куда были эвакуированы. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов на брифинге 2 июня.

На 1 июня был сформирован список 4025 граждан, которые получили материальную помощь в размере 40 млн сумов, выделенную пострадавшим семьям президентом. Также составлен список еще 1818 граждан, которые получат денежную помощь.

По данным МВД, 3663 человека потеряли паспорта при наводнении, из них паспорта 1746 граждан найдены и возвращены владельцам, 1917 — оформлены новые.

Кроме того, при поисковых работах обнаружены и возвращены владельцам 11,2 тысячи голов скота. 6112 голов мертвого скота были продезинфицированы и закопаны на пяти специальных территориях.

Пресс-секретарь Министерства строительства Жамолиддин Каландаров сообщил, что в результате наводнения пострадало 4435 домов, из них 2390 стали непригодными для проживания и 2045 — нуждаются в ремонте. На эти цели будет выделено 4,6 млрд сумов, на работы по благоустройству — 3,8 млрд сумов.

В Сардобинском районе начато строительство 37 многоэтажных домов на 1480 квартир, в Мирзаабадском районе — 20 домов на 800 квартир, в махалле «Навбахор» Мирзаабадского района — 9 домов на 360 квартир.