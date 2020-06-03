Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло 2 июня около 19:00 на автомобильном мосту «Ганга» в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Неустановленный автомобиль Cobalt резко затормозил, после чего семь следовавших друг за другом автомобилей — три Lacetti, Spark, Nexia, Toyota и Malibu — столкнулись из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Пострадавших в этом ДТП нет. В отношении всех участников происшествия составлены административные протоколы.