Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло 2 июня около 19:00 на автомобильном мосту «Ганга» в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Неустановленный автомобиль Cobalt резко затормозил, после чего семь следовавших друг за другом автомобилей — три Lacetti, Spark, Nexia, Toyota и Malibu — столкнулись из-за несоблюдения безопасной дистанции.
Пострадавших в этом ДТП нет. В отношении всех участников происшествия составлены административные протоколы.
Stork Maya
Надо создать инвестиционный проект: 1 млн камер для города Ташкент. Даже муляж камер сильно дисциплинирует водителей. Там дорога ровная, без ям, помех почти нет, прямая дорога. А вот скорость не соблюдается. Были бы камеры или муляжи, то все бы ехали тихо.
Max Baronin
Ну у нас же любят ехать впритык. Получите и распишитесь. В следующий раз будут умнее.