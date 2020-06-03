В рамках совместной программы Европейский банк реконструкции и развития и акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» предоставляют финансирование малому бизнесу — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Основное преимущество программы в том, что не нужно предоставлять бизнес-план и предварительную оценку залоговой стоимости. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами персонального финансового менеджера, который может оперативно принять решение по кредиту.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить кредит до 3 млрд сумов (или до 300 тысяч долларов США в эквиваленте национальной валюты) сроком до 36 месяцев. Погашение производится ежемесячно равными платежами или по сезонному графику.

Условия могут быть изменены в зависимости от сложности кредита.

Получить подробную информацию можно в ближайшем филиале банка «Ипак Йули» или по телефону: (+998) 78−140−69−00.

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