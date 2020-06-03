Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства страны, сообщает агентство БЕЛТА.

Предложения по новому составу правительства обсуждались 3 июня на совещании у президента Беларуси. Лукашенко связывал готовящуюся отставку Кабинета Министров с предстоящими выборами президента.

«Когда прозвучало мое заявление, что всегда накануне выборов действующий Президент определял Правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства», — заявил он.

Президент напомнил, что формирование состава нового правительства началось еще полгода назад. Тогда пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы.

«Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента — кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.

9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. В середине мая ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 14 претендентов на пост президента страны. Для регистрации кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей в его поддержку. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, собирается баллотироваться на шестой срок подряд.