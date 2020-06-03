Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 3 июня выросло на 46 и достигло 3815, сообщило Министерство здравоохранения.

45 новых случаев выявлено у граждан, находящихся в карантинном центре, 1 — у водителя международных грузовых автоперевозок.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3014. На лечении остаются 786 пациентов.