Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 3 июня выросло на 9 и достигло 3769, сообщило Министерство здравоохранения.

Из новых случаев 7 выявлено в Ташкентской области (6 — у водителей международных грузовых автоперевозок и 1 — среди населения), 2 — в Сырдарьинской области (1 — у водителя грузовика и 1 — у человека, контактировавшего с больным с коронавирусом).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 2908. На лечении находится 846 человек, 10 из них в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.