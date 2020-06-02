Главный врач Ташкентского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Бахтиёр Болтабоев освобожден от должности, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, причиной тому стало видео длительностью почти 10 минут, распространившееся в социальных сетях. В нем некий руководитель в своем кабинете оскорбляет сотрудников за невыполнение поручения по доставке анализов предположительно в НИИ вирусологии, повышая голос и используя нецензурную лексику.

Обратившись своему коллеге, он говорит, что с подопечными нужно общаться матом, чтобы «решать дела».

«Не нужно общаться с ними „по-докторски“, если вы… (использует брань — ред.), тогда только дела будут решаться, иначе нет. Нужно заставлять их работать таким образом. Вы же видели, как матерится Баходир Кахраманович (совпадает с именем и отчеством первого заместителя министра здравоохранения — директора Агентства санэпидблагополучия Баходира Юсупалиева — ред.)? Видели, как он матерится возле хокимов? Материт всех, говоря „п******з“. Только так они будут работать», — сказал мужчина.

«Вскоре стало известно, что „герой“ видеоролика — главный врач Ташкентского областного ЦСЭБ Бахтиёр Болтабоев», — говорится в сообщении Минздрава.

Сегодня, 2 июня, Агентство санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения провело по данному факту служебную проверку. Выяснилось, что грубое и неэтичное обращение главврача регионального ЦСЭБ с подчиненными действительно имело место.

Главный врач освобожден от должности соответствующим приказом первого замминистра здравоохранения — директора агентства Баходира Юсупалиева.

Агентство намерено впредь уделять особое внимание коренным изменениям в деятельности Ташкентского областного ЦСЭБ для повышения его эффективности и улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Позже в Telegram появилось видеообращение, в котором бывший главврач Бахтиёр Болтабоев просит прощения за свои высказывания. Он заявил, что «поддался эмоциям, пытаясь повысить продуктивность работников».

«Поэтому тысячекратно прошу прощения у наших женщин, прошу прощения у государства, прошу прощения у всех наших сотрудников, тысячекратно прошу прощения у нашего профсоюза. Прошу вас простить меня. Такого больше не повторится. Тысячекратно прошу прощения. Обещаю, что этого больше не повторится», — сказал он.