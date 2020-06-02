Через неделю после наводнения в Сырдарьинской области Умиджон Бойбеков решил возобновить свою рыболовную деятельность и очистить более 200 га прудов. Поскольку объем работ является длительным и дорогостоящим, он надеется, что необходимое техническое оборудование будет предоставлено государством.





«Мы планировали вырастить около 500 тонн наиболее популярных видов рыб (сазан, амур и осетр) на рынке Узбекистана. К сожалению, общий ущерб может превысить 3 млрд сумов», — сказал Умиджон Бойбеков, глава ООО «Навруз Кут Барака».

Рыбалка — это сезонный бизнес, поэтому в фермерском хозяйстве нанимают временных работников. В зависимости от сезона требуется от 5 до 30 человек. Продажи рыбы начинаются осенью. По данным рыбного навигатора, цена составляет 25−35 тысяч сумов.





«Мирзаабад — район, специализирующийся на рыболовстве. По меньшей мере 40 таких фермеров в нашей Мирзачульской махалле пострадали от наводнения. Хуже всего то, что в 50−60% из них ни бассейн, ни рыба не застрахованы. Поэтому большинству предпринимателей и фермеров приходится обращаться за помощью к правительству, чтобы продолжить свою деятельность, — сказал Умиджон Бойбеков, обратив внимание на еще один важный аспект проблемы.

АО «Узагросугурта» полностью возместило 138 млн сумов страхового покрытия в связи с повреждением рыбного пруда и зданий, принадлежащих ООО «Навруз Кут Барака».

Глобальное изменение климата становится все более частой причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Последствия сильного снегопада и дождя, града, сильной жары, засухи, сильных ветров, пожаров или наводнений угрожают фермерским хозяйствам и получению ими доходов.





Фермеры все еще борются с последствиями катастрофы. По мнению Бойбекова, умный предприниматель заранее начинает борьбу с такими происшествиями. АО «Узагросугурта» быстро перечислило возмещение за заложенное имущество на счет хозяйства Бойбекова, но это покрыло только часть ущерба. К сожалению, поздно выяснять, какое имущество нужно было страховать от рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями, и какими финансовыми услугами пользоваться. Умиджон Бойбеков пришел к выводу, что нужно пользоваться услугами страхования, в частности, страховать свои риски в АО «Узгаросугурта».





Это связано с тем, что АО «Узагросугурта» уделяет особое внимание поддержке предпринимателей, проводит рассмотрение документов по компенсации убытков в короткие сроки, чтобы предприятия не останавливали свою работу, а их финансовое положение восстанавливалось быстрее. В частности, за прошедший месяц страховое возмещение, выплаченное АО «Узагросугурта» вследствие стихийных бедствий, составило около 5 млрд сумов.

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