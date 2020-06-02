Южнокорейская компания Samdong ENT планирует создать кластер по переработке твердых бытовых отходов в Самаркандской области, сообщило ИА «Дунё».

Кластер организуют на базе предприятия Samdong Re Jomboy в Джамбайском районе, он оценивается в 35 млн долларов. Этот проект включен в инвестиционную программу Узбекистана на 2020−2022 годы.

Цель проекта — эффективный сбор и переработка твердых бытовых отходов. Для этого южнокорейская компания планирует приобрети специальные мусоросборочные автомашины.

Представители компании для начала реализации проекта планирует посетить Узбекистан в ближайшее время по мере открытия международного сообщения.