Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июня провел совещание по мерам совершенствования национальной системы статистики, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние три года методика расчета инфляции в Узбекистане была приведена в соответствие с международными стандартами, расширен перечень статистически наблюдаемых товаров. Публикуются финансово-экономические показатели по государственному бюджету, внешнему долгу, золотому резерву и природным ресурсам.

На совещании обсуждены вопросы формирования взаимоувязанной статистики по регионам и отраслям, ее синхронизации с единой международной статистической системой.

Отмечалось, что необходимо привести в полное соответствие со стандартами Международной организации труда определение безработицы, усовершенствовать порядок и расширить охват проведения опросов.

В сферу здравоохранения будет внедрена международная система расчета затрат на лечение заболеваний. Без этого, отмечает пресс-служба, не может быть внедрено медицинское страхование.

Кабинету Министров и Государственному комитету по статистике поручено разработать «дорожную карту» по гармонизации с международными стандартами статистики в образовании, сельском хозяйстве, внешней торговле, транспорте, строительстве, экологии, туризме и других сферах.

Кроме того, указано провести аудит государственных ведомств на предмет их деятельности по формированию статистики.

Президент отметил, что в глобальных базах данных не в полной мере отражены отраслевые показатели Узбекистана и дал поручение обеспечить полное воспроизведение индикаторов по Узбекистану в международных дата-базах в области труда, энергетики, сельского хозяйства, образования и других направлениях.

«Очередная проблема — половина данных статистического наблюдения собирается в бумажном виде. Анализ информации осуществляется на программном обеспечении двадцатилетней давности», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что стоимость расчета инфляции может быть существенно снижена, если организовать автоматизированный обмен данными между налоговыми органами и ведомствами по статистике.

Поставлена задача укрепить материально-техническую базу системы и обновить программное обеспечение, внедрить интегрированный механизм сбора и обработки статистических данных по налоговой, трудовой, финансовой сферам.





Сегодня Центральный банк, Министерство финансов и правоохранительные органы не координируют свою деятельность в области статистики, отмечается в сообщении. При этом 40% статистических показателей генерируется именно этими ведомствами.

В связи с этим президент отметил необходимость совершенствовать законодательство в этой сфере и деятельность созданного 17 лет назад Статистического совета, формирования независимой статистической системы, основанной на международных требованиях.

Глава государства подчеркнул, что перепись населения, которая пройдет в 2022 году и станет первой за годы независимости, является основным источником статистики, необходимо тщательно готовиться к ней уже сейчас. Госкомстату поручено создать специальное подразделение и привлечь иностранных экспертов, усовершенствовать деятельность Института повышения квалификации кадров при комитете, обучить всех специалистов, которые будут участвовать в переписи.

На совещании отдельно затронут вопрос кадров. За последние 5 лет подготовлено 318 бакалавров и 33 магистра, и только 10% из них работают в ведомствах по статистике. Профильное высшее образование имеют лишь 2% работников системы. Кроме того, за последние 30 лет по проблемам статистики были защищены всего 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций.

В связи с этим отмечена необходимость кардинального улучшения системы подготовки кадров и развития статистической науки, пересмотра системы оплаты труда в сфере.

На совещании состоялась презентация Национальной стратегии развития статистики, разработанной в сотрудничестве с экспертами Всемирного банка. Глава государства дал указания по ее совершенствованию.