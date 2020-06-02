Предварительное следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц компании Avto 60 oy завершилось, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Обвиняемыми по делу выступают Ж. Б., О. М., Э. К., М. Х. и М. Г. Следствие установило, что они с 2018 по 2019 год учредили компании CATALEA MEDIA, Avto 60 oy и ИП Ж. Боходирова и собирали деньги с населения, обещая взамен предоставить автомобили UzAuto Motors без первоначальных выплат и на беспроцентной основе. Для этого гражданам предлагалось купить специальные флаеры стоимостью от 2 до 10 млн сумов в зависимости от марки машины.

За время работы Avto 60 oy заключила договоры с 19,3 тысячи клиентов и привлекла средства в 54,3 млрд сумов, часть из которых была оформлена как приход на счет компании, а часть — потрачена на собственные нужды. Из 47,7 млрд сумов материального ущерба в период расследования возмещено 36,8 млрд сумов.





Ж. Б., О. М., Э. К., М. Х. предъявлены обвинения по статьям 179 (лжепредпринимательство), пунктам «а, в» части 3 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), пункту «а» части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), пунктам «а, в» части 4 статьи 168 (мошенничество) и по статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

М. Г. предъявлено обвинения статье 179 (лжепредпринимательство), пунктам «а, в» части 3 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), пункту «а» части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), по пунктам «а, в» части 4 статьи 168 (мошенничество), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), пунктам «а, в, г» части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты), пункту «б» части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

Уголовное дело против должностных лиц Avto 60 oy было возбуждено в октябре прошлого года.