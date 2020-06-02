Обновлено: пожар потушен около 14:05, сообщили «Газете.uz» в МЧС.

В Берунийском районе Каракалпакстана боле двух часов горела автозаправочная станция. Видео с места событий опубликовала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, пожар начался на универсальной заправке, реализующей пропан, метан и дизельное топливо, 2 июня около 11:37.

Загорелись 2 топливных резервуара вместимостью по 25 тонн и 2 грузовика ЗИЛ-130. Рядом с горящими резервуарами находятся еще 3 пустых хранилища вместимостью по 10 тонн и 2 резервуара вместимостью 30−50 тонн.

На месте происшествия работали семь пожарных экипажей и 30 спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Каракалпакстана.

По предварительным данным, причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при заправке.

О жертвах и пострадавших среди мирного населения информации нет, отметили в МЧС.