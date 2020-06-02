Территориальное отделение Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала «Агробанка» в Гурленском районе Хорезмской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Доследственная проверка была проведена на основе заявления нынешнего руководителя филиала. Отмечается, что бывший глава филиала О. Ш, злоупотребив полномочиями, открыл компанию G. TAMORQA на имя своего знакомого С. К.

«Выяснилось, что фактически компанией управлял он сам, выделив за счет средств государственной программы льготный кредит в размере 400 млн сумов. Кредитные средства были потрачены на другие цели, а залоговое имущество выведено из залога фальшивыми документами, что привело к хищению путем растраты крупной суммы денежных средств», — отмечает Генпрокуратура.

В отношении О. Ш. и других лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом) и части 1 статьи 233 (Незаконное распоряжение имуществом, подвергнутым аресту) Уголовного кодекса.

Ранее Генпрокуратура сообщала о хищении льготных кредитов в Денау на 319 млн сумов по программе «Каждая семья — предприниматель».

В начале марта председатель Центрального банка Мамаризо Нурмаратов отмечал, что «там, где есть льготные кредиты, в определенной степени будут коррупционные элементы».

С 1 января кредиты в рамках государственных целевых программ начали выдавать по ставке рефинансирования ЦБ (с апреля — 15%). До этого кредиты по программам «Каждая семья — предприниматель» и «Молодежь — наше будущее», а также кредиты женщинам на развитие предпринимательства выдавались по льготной ставке 7−8%.