Нужна квартира в Ташкенте с готовым ремонтом, дополнительными бонусами и по выгодным ценам? Жилой комплекс Assalom Sohil имеет все перечисленные преимущества и даже больше.

ЖК Assalom Sohil располагается на улице Фергана йули в Яшнабадском районе. Комплекс состоит из современных и комфортабельных домов различной этажности (9−16). Рядом расположены все необходимые объекты социальной инфраструктуры: торговые центры, зоны отдыха и общественного питания. На территории жилого комплекса будет построена современная школа и детский сад, в которых будут созданы все условия для качественного образования детей в соответствии с международными требованиями.





ЖК Assalom Sohil не зря получил такое название — комплекс расположен у набережной канала Карасу. Вокруг и близ набережной предусмотрены зоны отдыха и детские площадки, беседки с удобными скамейками, беговые и велосипедные дорожки, воркаут-зона и настоящий фруктовый сад, который создаст ощущение покоя и сделает воздух жилого квартала чистым. Купить квартиру здесь — подарить себе и семье комфортную жизнь в экологически чистом районе города.

Квартиры в ЖК Assalom Sohil предоставляются с готовым ремонтом. Он включает в себя входные и межкомнатные двери и окна, качественный ламинированный пол и керамическую плитку в ванной, оборудованные сантехнические и электромонтажные узлы, а также собственную систему отопления.





По проекту предусмотрены около 30 вариантов функциональных планировок одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. Широкий выбор квартир позволит подобрать оптимальный вариант под свои нужды и бюджет.

В офисе продаж ЖК Assalom Sohil посетителей ждут современный кухонный гарнитур и другие дополнительные бонусы. Также теперь появилась возможность путешествовать по новостройке — посмотреть архитектуру комплекса, планировку, отделку и вид из окон будущей квартиры в виртуальной реальности через VR-очки.





Остается только посетить офис продаж, получить всю необходимую информацию и консультации от персональных менеджеров и стать обладателем квартиры на выгодных условиях.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−55−88.

Адрес офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

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