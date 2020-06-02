Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса за 2 июня выросло на 58 (днем ранее — 79) и составило 3760, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 10 новых случаев 7 выявлены в Навоийской области среди граждан, бывших в контакте с инфицированными коронавирусом, 2 — среди населения в Ташкенте и 1 — у прибывшего в Узбекистан через Казахстан и находящегося в карантинном центре в Ташкентской области.

В целом из 58 выявленных случаев 40 пришлось на карантинные учреждения, 10 — водителей грузовиков, совершающих международные перевозки, 4 — среди населения в Ташкенте и 4 — среди населения в Бухарской области.

Число выздоровевших на данный момент составляет 2908 человек (+49 за день). На лечении находятся 837 человек, состояние 10 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое. Напомним, всего до настоящего времени скончались 15 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Источник: Минздрав.