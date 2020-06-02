Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 2 июня выросло на 32 и достигло 3750, сообщило Министерство здравоохранения.

17 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (10 из них прибыли чартерным рейсом из Санкт-Петербурга и 7 — перешли через пограничный пост из Таджикистана).

Еще 7 случаев диагностировано в Бухарской области (4 — у контактировавших с больными с коронавирусом, 3 — у водителей международных грузовых автоперевозок), 3 случая — в Ташкенте у граждан, находящихся на карантине, 4 — в Ташкентской области и 1 — в Сырдарьинской области у водителя грузовика.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 2908. На лечении находится 827 человек.