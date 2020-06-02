Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса за 1 июня увеличилось на 79 и достигло 3702, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 29 новых случаев 22 выявлены в карантинном центре в Ташкентской области (у 20 граждан, прибывших из Санкт-Петербурга и 2 — бывших в контакте с инфицированными). Еще 6 случаев зарегистрировано среди населения Ташкента и 1 — в Самаркандской области у находящегося на карантине.

В целом из 79 случаев, зарегистрированных за день, 58 пришлось на карантинные учреждения и 15 выявлены среди населения (в Ташкенте — 13, Сырдарьинской и Ташкентской области — по 1), 6 — у водителей грузовиков международных перевозок.

В течение дня было выписано 22 человека, находившихся на лечении от коронавируса, общее число выздоровевших достигло 2859.

На лечении находятся 828 человека, состояние 9 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.