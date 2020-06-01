Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 1 июня увеличилось на 39 и достигло 3662, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

Из подтвержденных новых случаев 24 выявлено у находящихся в карантинном центре. Они прибыли из России (Москвы, Санкт-Петербурга и Казани) и Казахстана, еще 1 — у находящегося на карантине в Наманганской области.

Четыре случая зарегистрированы у водителей международных грузовых перевозок, прибывших из России: 2 — в Сырдарьинской области и 2 — в Ташкентской области.

Кроме того, в Ташкенте выявлено 10 случаев, в том числе 4 — среди населения.

На данный момент число выздоровевших от коронавируса достигло 2837 (77%). На лечении находится 810 пациентов, состояние 8 из них — тяжелое, 1 — крайне тяжелое.