С 1 по 30 ноября будет проведен месячник туризма для пожилых людей. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров о совершенствовании государственной системы поддержки пожилых людей от 28 мая, сообщила Norma.uz.

В рамках месячника Государственный комитет по развитию туризма будет размещать объявления о добровольно проводимых акциях и скидках на объектах туризма.

Министерство транспорта совместно с компаниями Uzbekistan Airways и «Узбекистон темир йуллари» организуют скидки на билеты для путешественников, а Министерство культуры планируется — на посещение объектов исторического культурного наследия.

Инвалиды I группы из числа престарелых получат возможность совершить раз в год бесплатную туристическую поездку. Список путешественников должно сформировать Министерство по делам махалли и семьи в срок до 1 октября.

При этом 50% расходов на размещение, питание и проезд во время путешествия будут производиться за счет средств специального счета благотворительного проекта, остальные 50% — за счет средств фонда «Нуроний».

Региональным органам власти поручено создать действенную систему первоочередного оказания материальной помощи инвалидам и одиноким пенсионерам, в том числе выплату пенсий, предоставление социальных и медицинских услуг.

Предусмотрено выделение из местных бюджетов средств для ремонта жилых помещений одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе.