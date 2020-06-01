Налоговое администрирование плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), которые также являются плательщиками общеустановленных налогов, поэтапно перейдет на новый уровень, заявила пресс-служба Государственного налогового комитета (ГНК).

На первом этапе новый порядок обслуживания вводится в Андижанской и Сурхандарьинской областях и в Ташкенте. В этих регионах плательщики общеустановленных налогов с 1 июня начнут обслуживаться в областных управлениях и городском налоговом управлении Ташкента, соответственно, а не в районных инспекциях, как это было раньше.

«В системе налоговых органов Узбекистана начинается реструктуризация. Цель — обеспечить максимально качественное обслуживание налогоплательщиков, тем самым добиться повышения уровня сервисоориентированности системы и содействовать добровольному и комфортному исполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств», — говорится в заявлении ГНК.

На сегодня в Государственном налоговом комитете в качестве плательщиков НДС зарегистрировано 96130 субъектов. Вводимый порядок на первом этапе коснется 29170 плательщиков НДС в сумме по трем регионам. Далее поэтапно будут охвачены другие области, а с 1 октября этот механизм будет внедрен на территории всей страны.

«Новый механизм поможет повысить качество и скорость обслуживания и в разы сократит случаи, когда налогоплательщик не получает решения своего вопроса при первом обращении в налоговые органы и перенаправляется в вышестоящую инстанцию», — подчеркивается в сообщении.

Работа будет построена адресно, с четким распределением обязанностей и детальной проработкой каждого вопроса, пишет пресс-служба. В ГНК ожидают, что качественный сервис даст возможность налогоплательщикам своевременно и добровольно исполнять свои налоговые обязательства. «Словом, будут созданы все условия для того, чтобы налогоплательщик был всегда рад обратиться в налоговый орган и мог получить детальную консультацию по всем вопросам», — поясняется в сообщении.

Реструктуризация не потребует от субъектов предпринимательства каких-либо дополнительных действий. Перевод будет осуществлен сотрудниками налоговых органов без их участия.

Налоговый регулятор, поясняя свое решение о реструктуризации, ссылается на рекомендации экспертов Международного валютного фонда, которые указывали, что такая оптимизация структуры налоговой службы и совершенствование сети подразделений полезны для организации более эффективной работы.

«Кроме того, опыт создания Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам при ГНК доказал целесообразность ведения налогового администрирования отдельным подразделением в адресном порядке по отношению к определенной категории налогоплательщиков», — говорится в заявлении.

В связи с этим начата работа по реструктуризации государственных налоговых управлений (ГНУ) в регионах: создаются специальные отделы, которые будут заниматься регистрацией и возвратом НДС, принимаются меры по концентрированию в данных ГНУ высококвалифицированных специалистов по общеустановленным налогам, создаются все условия для обслуживания налогоплательщиков как в очном, так и дистанционном режиме, отмечает пресс-служба.