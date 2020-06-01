Очередная партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибывает 1 июня из Южной Кореи в Узбекистан чартерным рейсом Uzbekistan Airways, сообщило информационное агенство «Дунё».

Партия помощи состоит из 40 единиц шприцевых насосов, 15 тысяч упаковок антисептических средств и 12 единиц медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом.

Груз весом около 9,5 тонны на сумму около 100 тысяч долларов сформирован при поддержке компаний BOMI Engineering & Construction, Infinity, университетов Шинхан и Аджу, а также торгово-промышленной палаты города Хвасонга.

Оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму около 66 тысяч долларов общим весом около 6,5 тонны будет направлена по мере организации очередного грузового чартерного рейса, отмечает агентство.