Необычно жарким стал в Узбекистане конец нынешний весны, пишет пресс-служба Узгидромета. В последнюю неделю мая температура повышалась до +36…+38°, по югу — до +40.

Самые высокие температуры наблюдались по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, в этих районах температура доходила до +40…+42 градусов, в отдельных районах пустынной зоны до 43−44, что на 5−7, а по северу — на 8−10 градусов выше обычных для конца мая значений.

По северу Узбекистана в эти дни были установлены новые рекорды температуры. По данным большинства метеорологических станций Каракалпакстана и Хорезмской области, таких высоких майских температур, как в конце мая этого года, никогда ранее не наблюдалось. Во многих регионах республики были перекрыты температурные рекорды отдельных дней.

На вопрос о том, каким будет нынешнее лето, синоптики отвечают, что сезонные прогнозы носят ориентировочный характер и используются только для общей характеристики сезона в целом: выше или ниже нормы будет средняя температура этого периода, больше или меньше нормы выпадет в целом за этот период осадков.

В этом году, согласно данным мировых центров погоды, занимающихся разработкой сезонных прогнозов, предстоящим летом по большей части территории земного шара ожидается преобладание режимов циркуляции, которые ассоциируются с положительной аномалией температуры, то есть с температурой выше нормальных значений.

Узгидромет занимается сезонным прогнозированием в рамках членства в Северо-Евразийском климатическом центре (СЕАКЦ). Ежегодно в преддверие зимнего и летнего сезонов в СЕАКЦ (Москва) проходят форумы специалистов всех национальных гидрометслужб региона. На этих форумах разрабатывается прогноз на предстоящий зимний или летний сезоны по всей территории северной Евразии.

Прогноз основывается на анализе самой современной климатической информации и прогностической продукции, с учетом мнения представителей всех участвующих стран, в связи с чем, прогноз носит наименование консенсусного.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации климатический форум СЕАКЦ 19−20 мая прошел в онлайн-режиме.

По данным консенсусного прогноза на предстоящее лето 2020 года в Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, в южных, западных и восточных регионах Казахстана с вероятностью около 40% температурный фон ожидается выше нормы.

Если говорить об общих тенденциях, прогноз о жарком лете не противоречит наблюдаемым явлениям. В последние годы в связи с продолжающейся тенденцией глобального потепления, увеличивается повторяемость и интенсивность волн тепла, отметили синоптики. Прошлый год был вторым среди самых теплых в истории, вслед за 2016 годом.

Все остальные недавно прошедшие годы также входили в топ-5 или топ-10 самых теплых лет за все время инструментальных наблюдений.

«Предполагать, что лето этого года вдруг резко выпадет из этого ряда, нет никаких оснований. Так что весьма вероятно, что лето будет жарким, хотя ввиду особенностей климатической системы, это не стопроцентный прогноз», — отметили в Узгидромете.

Кроме этого, такая общая, усредненная характеристика не говорит о том, какие конкретно значения температуры могут наблюдаться в течение сезона. В течение трех летних месяцев могут наблюдаться периоды спада жары, или один месяц будет очень жарким, а два месяца с температурой, близкой к норме, поясняют синоптики

Прогноз, который более понятен для большинства населения, Узгидромет выпускает ежедневно на шесть дней вперед. Таким образом, в первую рабочую неделю лета температура воздуха будет расти и достигнет +38…+40, по югу и пустынной зоне — местами до +43. В выходные дни произойдет небольшой спад жары.