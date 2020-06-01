В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник правоохранительного органа наносит удар ногой в живот жителю Касанского района Кашкадарьинской области.

Национальная гвардия опровергла сообщения, что сотрудником, ударившим жителя, является военнослужащий Нацгвардии.

Позже Министерство внутренних дел сообщило, что инцидент произошел 30 мая примерно в 21:40 в ходе вечернего рейда по соблюдению карантинных требований.

«Рядом с магазином „Нихол Саидбарака“ сотрудник мобилизационного отряда по оперативным задачам УВД Кашкадарьинской области вышел за рамки своих полномочий, незаконно применил силу против жителя махалли Х. М. (1992 года рождения) и унизил его честь и достоинство», — говорится в сообщении.

Отдел собственной безопасности УВД Кашкадарьинской области назначил служебную проверку. Действиям каждого участника инцидента будет дана законная оценка.