Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечающий 1 июня день рождения, заявил, что он и его семья заразились коронавирусом, сообщило РИА Новости.

«Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи», — сказал Никол Пашинян.

По его мнению, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. «Один из сотрудников поставил стакан с водой без перчатки, я предложил поменять стакан, но предполагаю, что это делалось и ранее. У этого человека был подтвержден коронавирус», — сообщил глава правительства в ходе видеообращения в Facebook.

По его словам, он будет продолжать работать из правительственного особняка, добавив, что симптомов болезни нет не только у него, но и у его членов его семьи. Премьер также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.