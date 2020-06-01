Полковник Азизхон Шарипхонович Умархонов назначен на должность начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана. Приказ об этом подписал министр внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.

До назначения Азизхон Умархонов (с весны 2018 года) работал заместителем начальника по охране общественного порядка ГУВД Ташкента.

На этом посту он сменил полковника Бекмурода Тожимирзаевича Абдуллаева, работавшего в этой должности с ноября 2019 года и в апреле назначенного первым заместителем командующего Национальной гвардией по обеспечению общественной безопасности.

Новым заместителем начальника по охране общественного порядка ГУВД столицы стал полковник Муродилла Сайдуллаевич Аликариев. Ранее он (с марта 2019 года) занимал пост начальника Управления ППС и охраны общественного порядка ГУВД города.