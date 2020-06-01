Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue приготовила особенное предложение для ценителей роскоши и комфорта. Приобретая любые апартаменты, покупатель бесплатно получает парковочное место. Но это еще не все. При покупке квартиры на последнем этаже — приватная терраса и два парковочных места в подарок.
При проектировании резиденции тщательно прорабатывалась каждая деталь, чтобы получился эксклюзивный проект. Вниманием не обошли и индивидуальные террасы.
С апартаментами на девятом этаже прилагается полностью обустроенное пространство для отдыха и досуга под открытым небом, куда входит:
- пол из террасной доски;
- озелененная территория;
- летняя кухня;
- джакузи;
- барная стойка;
- игровая зона.
Предложение действует до 30 июня 2020 года.
Персональную консультацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
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Instagram: @mirabad_avenue
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Сайт: mirabad.uz
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