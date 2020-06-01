Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue приготовила особенное предложение для ценителей роскоши и комфорта. Приобретая любые апартаменты, покупатель бесплатно получает парковочное место. Но это еще не все. При покупке квартиры на последнем этаже — приватная терраса и два парковочных места в подарок.

Фрагмент приватной террасы. Барная зона.

При проектировании резиденции тщательно прорабатывалась каждая деталь, чтобы получился эксклюзивный проект. Вниманием не обошли и индивидуальные террасы.

Фрагмент приватной террасы. Зона кинотеатра.

С апартаментами на девятом этаже прилагается полностью обустроенное пространство для отдыха и досуга под открытым небом, куда входит:

  • пол из террасной доски;
  • озелененная территория;
  • летняя кухня;
  • джакузи;
  • барная стойка;
  • игровая зона.

Фрагмент приватной террасы. Зона с джакузи.

Фрагмент приватной террасы. Игровая зона.

Фрагмент приватной террасы. Лаунж-зона.

Летняя кухня, расположенная на приватной террасе.

Предложение действует до 30 июня 2020 года.

Персональную консультацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz

На правах рекламы.