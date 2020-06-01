Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue приготовила особенное предложение для ценителей роскоши и комфорта. Приобретая любые апартаменты, покупатель бесплатно получает парковочное место. Но это еще не все. При покупке квартиры на последнем этаже — приватная терраса и два парковочных места в подарок.

Фрагмент приватной террасы. Барная зона.

При проектировании резиденции тщательно прорабатывалась каждая деталь, чтобы получился эксклюзивный проект. Вниманием не обошли и индивидуальные террасы.

Фрагмент приватной террасы. Зона кинотеатра.

С апартаментами на девятом этаже прилагается полностью обустроенное пространство для отдыха и досуга под открытым небом, куда входит:

пол из террасной доски;

озелененная территория;

летняя кухня;

джакузи;

барная стойка;

игровая зона.

Фрагмент приватной террасы. Зона с джакузи.

Фрагмент приватной террасы. Игровая зона.

Фрагмент приватной террасы. Лаунж-зона.

Летняя кухня, расположенная на приватной террасе.

Предложение действует до 30 июня 2020 года.

Персональную консультацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

На правах рекламы.