Видеть улыбку младенца, только что появившегося на свет, услышать первое произнесенное им слово, держать за руку во время его первых шагов в этом большом и необычайно интересном мире — это, несомненно, наиболее ценные чувства, что есть в жизни.

Родители искренне радуются успехам своих детей, поддерживают в любых начинаниях, стараются окружить их любовью и заботой с первого дня. И священный долг мам и пап — дать ребенку качественное образование, воспитать в нем светлые чувства добра и милосердия, любви к окружающим, помочь стать ему настоящей личностью и занять достойное место в обществе.





В этом и состоит главная задача Invento International School — сопровождать юные дарования в необъятном мире знаний и помочь им в постижении всех секретов науки.

Invento International School искренне поздравляет всех юных граждан Узбекистана с Международным днем защиты детей и желает им крепкого здоровья, улыбок, бесконечной родительской любви и только радостных эмоций.





Будущие гении воспитываются по адресу: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City

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