В мае прирост среднего уровня потребительских цен и тарифов за месяц составил 0,3%, при этом без учета изменения цен на плодоовощную продукцию этот показатель сложился на уровне 1%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

За январь-май цены и тарифы на потребительском рынке в среднем повысились на 4,8%. В годовом выражении (к маю 2019 года) средний рост цен на товары и услуги составил 14%.

Массовое насыщение рынка плодоовощной продукцией нового урожая привело к общему снижению цен в этой группе товаров, отмечают аналитики Госкомстата. Продовольственные товары за май стали дешевле на 0,2%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,6%, а услуги — на 0,8%.

Определяющим фактором ценовой динамики в группе продовольственных товаров выступило сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Без учета ценовых

изменений на фрукты, овощи и картофель, прирост цен на них за месяц составил 1,6%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 7,3%, цены на яйца повысились на 5,5%, хлебопродукты — на 3,5%, масло и жиры — на 1,5%, сахар, чай и другие продукты — на 1,2%, мясо, птицу и рыбу — на 0,9%, молочную продукцию — на 0,8%, безалкогольные и алкогольные напитки — на 0,7% и 0,6% соответственно. Общественное питание за месяц стало дороже на 1%, с начала года — на 5,1%.

Из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) за месяц выше, чем на другие товары данной группы, был отмечен рост цен на гречиху (24,3%) и фасоль (12,6%). Эти же товары являются лидерами по росту цен за январь-май. Так, с начала года гречиха стала дороже в 1,5 раз, фасоль — в 1,3 раза.

Мясные продукты в среднем за месяц стали дороже на 0,9% (с начала года — на 7,1%). Живая и охлажденная рыба подорожала на 2,1% (9,5%), колбасы — на 1,6% (7,8% — 7,9%), баранина — на 1,4% (9,9%), бескостная говядина — на 1% (7,8%), свинина — на 0,9% (7,1%), мясной фарш — на 0,8% (6,2%), говядина (кроме ‘бескостного мяса) — на 0,7% (7,4%), куриные окорочка и голень — на 0,4% (3,4%), прочее мясо домашней птицы — на 0,1% (1,7%).

Из молочной продукции существеннее других за месяц цены выросли на сыры (от 1,5% до 2%) и мороженое (1,7%), а с начала года — на кефир, простоквашу (8,7%) и свежее молоко (8,3%). Сузьма в мае подешевела на 2,4%, при этом осталась дороже, чем в декабре 2019 года, на 3,4%.

Цены на сахар-песок в мае повысились на 0,4% (с начала года — на 3,7%), рафинад — на 0,9% (5,1%). Кондитерские изделия за месяц прибавили в цене на 1,2% (с начала года — 5,1%), кофе и чай — на 1,7% (4,3%), другие пищевые продукты (соль, специи, приправы) — на 1,1% (3,2%).

Из масложировой продукции в мае растительные масла за месяц стали дороже на 1,5% (в том числе подсолнечное -- на 1,6%, хлопковое — на 1,4%), маргарин — на

1,8%, сливочное масло — на 1,5%, животные и топленые жиры — на 1%. С начала года эта продукция в среднем подорожала на 5,4%, в том числе сливочное масло — на 6,9%, маргарин — на 6,3%, животные и топленые жиры — на 5,6%, растительные масла — на 5,1%.

Из плодоовощной продукции наиболее выраженным было снижение цен на свежие огурцы (на 59,8%) и болгарский перец (на 46%), а также на помидоры (на 43,4%), капусту (на 31,7%) и лук (на 29,1%). На фоне этого продолжился рост цен на лимоны, которые за месяц подорожали еще на 21,8%. Кроме того, цены повысились на бананы (5,7%), яблоки (3,2%), картофель (2,1%) и морковь (1,7%).

Относительно конца 2019 года фрукты, овощи и картофель в среднем стали дороже на 11,1%, при этом лидерство по росту цен принадлежит лимонам (в 2,2 раза), картофелю (в 1,6 раз) и яблокам (в 1,4 раза). Дешевле, чем в декабре 2019 года, продавались свежие огурцы (на 68,8%), помидоры (на 39,6%), болгарский перец (на 35,3%), свежая капуста (на 24,2%), квашеная и соленая капуста (на 3,9%), лук (на 3,7%) и зелень (на 3,4%).

Среди непродовольственных товаров в мае наиболее значительный рост цен отмечен на спички (42,8%), нитки (2,1%), строительные материалы (1,7%), а также на запчасти для автомобилей и товары личной гигиены (на 1,6%). Наряду с этим, горючее для автомобилей в среднем стало дешевле на 3,6%.

Лидерство по росту цен относительно декабря 2019 года принадлежит спичкам (47%). Далее, по мере убывания, следуют печатная продукция (12,5%), личный транспорт (7,4%), медикаменты (7,2%) и табачные изделия (5,8%).

В годовом выражении значительнее других подорожали спички (в 1,5 раз), ювелирные изделия (16,5%), горючее для автомобилей (15,6%), а также книги, газеты и журналы (15,5%).

Что касается сферы услуг, значительнее других в мае поднялась плата за услуги дошкольных образовательных организаций (ДОО) — в среднем, на 15,2%.

Госкомстет поясняет это так: размеры взносов были увеличены на основании постановления Кабинета Министров Узбекистана от 28 февраля. Несмотря на то, что, в связи с режимом самоизоляции фактически взносы не осуществлялись, их изменение, тем не менее, было включено в подсчет согласно действующей методологии.

В целом за период с января по май существеннее других подорожали услуги ДОО (15,2%), по отдыху (6,1%), а также бытовые услуги (4,5%).

Что касается изменения тарифов на платные услуги населению в годовом выражении, то из основных наблюдаемых групп наиболее ощутимый их рост зарегистрирован на услуги образования (18%). Помимо этого, заметно подорожали жилищно-коммунальные услуги (16,4%), медицинские (13,7%), а также пассажирского транспорта (12,9%).

В завершении ответа Госкомстат отмечает, что пандемия коронавируса внесла коррективы в процесс сбора и обработки данных для формирования индекса потребительских цен.

«Органы статистики практически во всех странах, в том числе в Узбекистане, столкнулись с проблемой увеличения числа „отсутствующих товаров“ в отобранных торговых точках (т.е. товаров и услуг, информация о ценах на которые оказалась недоступной). Временное закрытие розничных торговых точек, а также ограничение на передвижение не позволили использовать стандартные методы сбора данных», — говорится в отчете.

В мае из общего количества объектов торговли и услуг, отобранных для наблюдения за ценами и тарифами, фактически функционировали порядка 56,7% торговых

точек, отметило статистическое ведомство.

Госкомстат в этой ситуации применял рекомендации Международного валютного фонда, разработанные для подсчета индекса в период пандемии, а также другие документы, подготовленные Евростатом, Европейской экономической комиссией ООН, Всемирным банком и Международной организацией труда.