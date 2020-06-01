По состоянию на 23:00 31 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 3623, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа случаев 72 выявлено в карантинных учреждениях, в том числе 38 — в Навоийской области, 4 — среди населения (Ташкент — 1, Бухарская область — 3), 1 — у водителя грузовика международного направления.

В разрезе регионов за сутки число случаев COVID-19 в Ташкенте прибавилось 32, в Навоийской области — 38, в Бухарской области — 5, в Самаркандской области — 2.





Количество выздоровевших увеличилось на 54 и составило 2837. В настоящее время лечение в семи регионах получают 771 пациент с коронвирусом. Состоянию 8 из них оценивается как тяжелое, 1 — крайне тяжелое. В воскресенье 63-летняя жительница Ташкента, у которой ранее был диагностирован коронавирус, скончалась в Ташкентской медицинской академии.

До сегодняшнего дня в стране на карантин взяты 416118 человек, из которых 369113 уже выпущены. Сегодня на домашнем карантине находятся 25862 человек, стационарном карантине — 21143.