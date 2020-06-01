Новым послом Узбекистана в Кыргызстане стал Хуршид Мирзахидов. Он прибыл в Бишкек 30 мая, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Хуршид Мирзахидов (1971 года рождения) — - выпускник Ташкентского электротехнического института связи (1995 год) и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте (2004).

В 2009—2010 годах работал первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании, затем — первым заместителем генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации. В 2012 году возглавил УзАСИ, позже преобразованное в Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а затем — в Министерство по развитию ИТ и коммуникаций.

В феврале-августе 2017 года работал председателем Национальной телерадиокомпании. В октября 2017 года сообщалось о его назначении заместителем председателя Государственного комитета по автомобильным дорогам.