Посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм передал гуманитарную помощь Международному неправительственному благотворительному фонду «Соглом авлод учун» для 2000 семей, пострадавших от наводнения в Сырдарьинской области, сообщило американское посольство в республике.

Наборы основных предметов первой необходимости, предоставленные правительством США по линии Агентства по международному развитию и Управления иностранной чрезвычайной помощи (USAID-OFDA), включают в себя продукты питания и непродовольственные товары — гигиенические средства, одеяла, постельное белье, таблетки для очистки воды и так далее.

Все необходимые предметы первой необходимости закуплены Фондом «Соглом авлод учун» в Узбекистане у местных производителей и поставщиков и упакованы в индивидуальные сумки для каждой семьи-бенефициара.

Фонд «Соглом авлод учун» доставит эту гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы и распространит ее через территориальный филиал в Сырдарьинской области.

Ранее USAID предоставило также 100 тысяч долларов на закупку предметов первой необходимости для семей, пострадавших во время наводнения от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.