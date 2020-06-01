Два человека погибли при лобовом столкновении седана с грузовиком 31 мая в Бухарской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел.

Около 17:30 водитель автомобиля Lacetti 24-летний Ш. Х. на 301-м км автодороги А-380 «Гузар-Бейнеу», пролегающей по пустынной территории Жондорского района, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с передней частью грузового автомобиля MAN, находившегося под управлением 46-летнего Д. Ш.

В результате столкновения водитель Lacetti и пассажир, сидевший на переднем сидении, 48-летний Т. К. получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

Следственная группа при ОВД Жондорского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.

Предварительное следствие по уголовному делу ведет Следственное управление при УВД Бухарской области.