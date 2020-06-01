Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось на 11 и достигло 3673, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Семь новых случаев выявлено в Ташкенте (в том числе три — среди населения и четыре — среди находящихся на стационарном карантине), по одному — в Ташкентской и Сырдарьинской областях и два — у водителей грузовиков международных перевозок.

Число выздоровевших от коронавируса за текущий день составило 22, общее число — 2859 человек.

Ранее сообщалось о 39 случаях коронавируса, выявленных в понедельник. Как уточнили в Минздраве, четверо инфицированных жителей Ташкента — это работники сферы торговли и их родственники.

В частности, коронавирус обнаружен у продавца, работающего на рынке «Урикзор», и его дочери, а также продавца, который приобрел товары на рынке «Урикзор» для продажи в магазине в Юнусабадском районе, и его супруги.

23 мая сообщалось о выявлении коронавируса у одного из продавцов рынка «Урикзор», после чего рынок был временно закрыт. В субботу инфекция была обнаружена у сына и дочери этого продавца.