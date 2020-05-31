Уполномоченный по правам ребенка Алия Юнусова прокомментировала «Газете.uz» инцидент с избиением ребенка, имеющего отклонения в развитии, сверстниками и судебное решение по этому делу. Ранее детский омбудсман выразила несогласие с наказанием в отношении правонарушителей, указав, что "в таких случаях нужно наказывать за оскорбление чести и достоинства личности".

В мае в интернете распространилось видео, где двое подростков, 17-летний Даврон Х. и 16-летний Отабек И. решили проучить А. Ш. за то, что он ранее нецензурно выражался в их адрес, заставили А. Ш., имеющего отклонения в развитии, встать на колени и извиниться, и при этом дважды ударили А. Ш. по голове. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в органы внутренних дел. Проверкой было установлено место проведении видеозаписи, которая была сделана 25 марта примерно в 15:00 возле дошкольной образовательной организации №219 в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента.

О данном инциденте было сообщено также пресс-службой ГУВД Ташкента. В возбуждении уголовного дела по факту случившегося было отказано в связи с отсутствием у А. Ш. телесных повреждений по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Суд по административным делам Мирзо-Улугбекского района Ташкента, в ходе судебного разбирательства, состоявшегося 23 апреля 2020 года, признал подростков правонарушителями по статьям 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и назначил им наказание в виде штрафа в размере 1,115 млн сумов каждому.

Верховный суд отметил, что мелкое хулиганство, то есть умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток. Однако, согласно статье 29 КоАО, административный арест не может применяться к лицам, не достигшим 18 лет.

Кроме того, Даврон Х. и Отабек И. поставлены на профилактический учет УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района. Сложившаяся ситуация, в связи с принятым несправедливым решением суда в отношении двух несовершеннолетних правонарушителей, вызвала бурную реакцию и стала предметом обсуждения в социальных сетях.

Хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Как следует из судебного решения, основное правонарушение несовершеннолетних осталось в стороне. Действия несовершеннолетних, а их было двое (может и трое, еще и тот, кто снимал на видео), направлены на сознательное унижение человеческого достоинства, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выразившемся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности; и сопряжены с нанесением побоев лицу, находящемуся в беспомощном состоянии. Именно об этом свидетельствуют снятое видео и материалы административного дела. Следовательно, налицо признаки уголовного преступления.

На мой взгляд, мы обязаны принимать немедленные соответствующие адекватные меры в отношении лиц, в том числе и несовершеннолетних, позволяющих себе демонстрировать вседозволенность, что, как правило, является следствием безнаказанности за содеянное.

Считаю также необходимым пресекать допущение проявления у несовершеннолетних любых форм жестокости и насилия, что предусмотрено законодательством Республики Узбекистан.

В соответствии со статьёй 10 закона «О гарантиях прав ребенка», каждый ребенок имеет право на защиту от посягательства на его честь и достоинство. Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка и осуществляет защиту ребенка от всех форм эксплуатации и насилия, включая физическое, психическое и сексуальное насилие, пыток или других форм жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения.

Государство принимает меры по предупреждению всех форм эксплуатации и насилия в отношении ребенка, а также выявлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению, а также оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи детям, подвергшимся эксплуатации и насилию. Данные положения соответствуют положениям статей 36 и 37 Конвенции ООН о правах ребенка.

Относительно жестокости несовершеннолетних и роли СМИ

Массовые коммуникации и информационные технологии развиваются стремительно, и мы практически не имеем возможности оградить детей от негативной и вредной для них информации, насыщенной насилием, жестокостью. Полученная ими информация, без соответствующего разъяснения со стороны родителей, взрослых, в некоторых случаях формирует у детей искажённую картину мира, неправильные, иногда опасные жизненные установки.

Отсутствие в таких случаях понимания неотвратимости ответственности и наказания за содеянное порождает у них ложное представление вседозволенности. В последствии это представление порождает более жестокие формы насилия и, как правило, противопоставления себя обществу.

Мы приняли закон «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», который направлен на защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия. Обращаю ещё раз ваше внимание на статью 16 закона касательно классификации информации, наносящей вред здоровью детей.

К информации, наносящей вред здоровью детей, относится информационная продукция, запрещённая для распространения среди детей, а также информационная продукция, распространение которой среди детей определённых возрастных категорий ограничено.

К информационной продукции, запрещенной для распространения среди детей, относится информационная продукция:

— побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству и к пропаганде ими таких действий;

— способная вызвать у детей желание употребить алкогольную и табачную продукцию, наркотические средства, психотропные или другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, принять участие в азартных играх, массовых беспорядках, заниматься проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством или иными формами антисоциального поведения;

— обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;

— отрицающая семейные ценности, пропагандирующая разврат, а также формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи;

— оправдывающая противоправное поведение и способствующая совершению правонарушения;

— призывающая к пропаганде разрушительных идей в обществе;

— содержащая нецензурную брань;

— содержащая информацию порнографического характера.

Кроме того, данная статья также содержит норму об ограничении информации о детях, пострадавших в результате противоправных действий, включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого ребенка, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого ребенка, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, другую информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого ребенка.

Конечно же, мы признаем важную роль средств массовой информации, необходимо обеспечить, чтобы ребенок мог иметь доступ к информации и материалам из различных источников, которые направлены, прежде всего, на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. Но при этом нужно постараться оградить ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию.