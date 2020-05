Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами американского космического агентства NASA на борту. Это первый в истории пилотируемый запуск SpaceX, а также первый такой запуск, совершенный частной компанией.

Crew Dragon запустили с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США). Он доставит двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли — на Международную космическую станцию.

SpaceX успешно посадили отработавшую первую ступень на плавучую дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Вскоре после этого произошла успешная отстыковка корабля от второй ступени. Изначально аппарат будет находиться на промежуточной орбите, а затем начнет корректировать ее, чтобы позднее достигнуть МКС, сообщает N+1. Автоматическая стыковка аппарата к станции пройдет в воскресенье 31 мая в 19:29 по ташкентскому времени.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2