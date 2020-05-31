Китабский район Кашкадарьинской области закрыт на карантин. Это является мерой предосторожности в связи с тем, что лицо с подозрением на коронавирус контактировало со многими гражданами, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на областную администрацию.

Отмечается, что пока подозрение не подтвердилось, карантинные требования усилены — закрыт въезд и выезд из района, а движение автотранспортных средств и жителей Китабского района взято под контроль.

По состоянию на 10:00 31 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 8 и достигло 3554.

Три случая зарегистрировано среди находящихся в карантинном центре, 1 — у находящегося на карантине в Ташкенте. Еще 4 инфицированных выявлено в Бухарской области, из них 3 в Шафирканском районе, которые контактировали с водителем с COVID-19, а 1 является водителем грузовика международного направления.

В стране полностью выздоровели 2783 человек с COVID-19. Три пациента, проходящих на лечении в Ташкентской медицинской академии, из-за острой дыхательной недостаточности переведены в реанимационное отделение.

Всего на лечении получают 757 человек, состояние 9 из них оценивается как тяжелое, 1 — крайне тяжелое.