В Ташкенте скончалась женщина, у которой ранее была выявлена коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

63-летняя жительница Ташкента Х. была госпитализирована в Ташкентскую медицинскую академию с COVID-19, который был диагностирован у нее 30 мая.

Отмечается, что пациентка в январе проходила лечение с диагнозом острое нарушение кровообращения мозга (инсульт).

«Состояние пациентки во время лечения находилось под ежедневным контролем специалистов специализированных медицинских учреждений страны. Они проводили регулярные консультации. Однако, несмотря на реанимационные процедуры, выполняемые неврологами, кардиологами, вирусологами, пульмонологами, реаниматологами в соответствии с установленными стандартами, пациент, подключенный к аппарату искусственного дыхания, умер острого нарушения кровообращения мозга, сердечно-легочной недостаточности», — говорится в заявлении Минздрава.

Ранее сообщалось, что три пациента, проходящих лечение в Ташкентской медицинской академии, из-за острой дыхательной недостаточности переведены в реанимационное отделение.