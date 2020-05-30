В условиях пандемии и жестких требований санитарных норм сложно соблюдать необходимую социальную дистанцию. В последних числах каждого месяца абоненты UZTELECOM обращаются в офисы продаж и обслуживания компании для оплаты различных услуг, создавая очереди. Компания UZTELECOM убедительно просит абонентов не посещать офисы, а использовать многочисленные платежные системы для онлайн-оплаты. Это удобно и безопасно.

Для моментального решения вопросов, связанных с услугами компании, в режиме онлайн нужно установить себе на смартфон мобильное приложение MyUztelecom (Android и iOS). С его помощью также можно осуществлять целый ряд функций:

  • приобретать выгодные интернет-пакеты;
  • менять тарифы;
  • следить за балансом средств на счету, количеством бесплатных минут и мегабайт трафика;
  • мониторить и сохранять платежи;
  • переводить средства с карты на карту;
  • получать уведомления о новостях и акциях. И это только часть возможностей MyUztelecom.

Быстрая оплата также доступна в удобном приложении. Для оплаты достаточно привязать номер телефона с соответствующей банковской картой, и MyUztelecom превратится в полноценное платежное приложение. Оплачивать услуги онлайн просто и безопасно.

АК «Узбектелеком» просит абонентов соблюдать правила карантина, заботиться о себе, окружающих и оставаться дома. Компания, в свою очередь, позаботится о связи.

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