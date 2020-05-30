Министерство здравоохранения 23 мая при массовом тестировании работников рынков выявил коронавирус у одного из продавцом рынка «Урикзор» в Ташкенте. Торговый комплекс в тот день временно закрылся на противоэпидемические мероприятия.

По данным Минздрава, в субботу все 11 случаев COVID-19 выявлены среди населения, в том числе у сына и дочери работника рынка «Урикзор».

«Каждый гражданин, прежде всего, должен строго придерживаться правил карантина. Когда возвращаетесь домой после выхода на улицу, тщательно мойте руки с мылом. Избегайте рукопожатий и объятий. Самое главное, соблюдайте социальную дистанцию, избегайте общественных и людных мест и всегда не забывайте носить медицинскую маску. В противном случае вы можете поставить под серьезную угрозу не только свое здоровье, но и членов семей и близких», — предупреждает министерство.

По состоянию на 17:00 30 мая число зарегистрированных случаев в Узбекистане достигло 3523. Лечение проходят 726 пациента с коронавирусом. Состояние 7 из них оценивается как тяжелое, у 1 — крайне тяжелое.

Напомним, действующие карантинные ограничения в стране продлены до 15 июня. При этом с 1 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что возобновлено с 15 мая).

Во всех регионах Узбекистана продолжают действовать ограничения и правила, такие как соблюдение социальной дистанции, ношение масок и запрет на работу ряда учреждений и объектов. Пока остается под запретом поездки между областями на личных автомобилях.