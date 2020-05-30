Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон разрывает связи с Всемирной организацией здравоохранения.

«Поскольку они отказались провести столь желанные и необходимые реформы, с этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Глава США подчеркнул, что Китай полностью контролирует ВОЗ, «несмотря на то, что платит только 40 млн долларов в год, тогда как Соединенные Штаты — 450 млн долларов ежегодно.

По словам Трампа, Вашингтон ранее «сообщил, какие реформы должна осуществить ВОЗ, но она отказалась это делать».

Дональд Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ее действия во время пандемии. В частности, он говорил, что организация игнорировала достоверные сообщения о коронавирусе в Ухане в декабре 2019 года и не исследовала информацию, которая шла вразрез с официальной позицией Китая.

В середине апреля США приостановили финансирование ВОЗ. 19 мая Трамп заявил, что Штаты навсегда прекратят финансирование организации, если она не проведет существенные реформы в работе в течение 30 дней и не докажет независимость от Китая.

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ВОЗ: в 2018—2019 годы страна перечислила организации 893 млн долларов, из которых 237 млн — обязательные членские взносы, а 656 млн — в виде пожертвований.