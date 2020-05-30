В Джизакской области началось строительство трассы ВМХ для спортсменов, занимающихся велосипедным мотокроссом, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Сейчас хокимиятом Джизакской области и руководством Федерации велосипедного спорта Узбекистана тщательно изучается территория, где будет построена трасса», — говорится в сообщении.





Инициатором проекта выступил областная администрация. Трассу будут проектировать специалисты из Украины, Франции и Бельгии. Процесс постройки (после открытия международных авиарейсов) проконтролируют специальные эксперты.

По предварительным расчетам, трассу планируется открыть в сентябре этого года, отметили в НОК.

Велосипедный мотокросс (BMX Racing) входит в программу Олимпийских игр с 2008 года. Для этой дисциплины используется одноименный тип велосипеда — BMX.