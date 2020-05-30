Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения прокомментировало проведение пеших марафонов «5000 шагов для здоровой жизни» в Андижанской области.

Марафоны прошли на этой неделе в ряде районов Андижанской области после поручения президента. При этом за два дня до мероприятия в Избасканском районе там был выявлен заболевший коронавирусом. В областном хокимияте отметили, что марафоны проводились по правилам карантина и под контролем районных центров санэпиднадзора.

«Проект „5000 шагов для здоровой жизни“ не должен быть массовым. Пройти 5000 шагов в день будет полезно для здоровья при условии, что человек будет идти в одиночку, соблюдая все правила карантина и социального дистанцирования», — заявил первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов на брифинге 29 мая.

Он добавил, что санитарно-эпидемиологические службы не давали разрешение на проведение марафонов, так как это не входит в их полномочия.

«Общественные мероприятия запрещены решением Специальной республиканской комиссии», — подчеркнул Ботиржон Курбанов.