Карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое решение накануне приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
В дополнение к ограничениям, действующим в зависимости от уровня карантина, во всех регионах продолжают действовать следующие ограничения и правила:
- соблюдение социальной дистанции в 2 м в общественных местах;
- запрет собираться более трех человек, кроме членов семьи;
- ношение масок и использование антисептических средств;
- запрет на деятельность образовательных учреждений (детсадов, школ, лицеев, колледжей, техникумов, вузов) и учебных центров;;
- запрет деятельности развлекательных и других объектов — ресторанов, кафе, столовых, чайхан, дискотек, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных залов, кальянных, центров компьютерных игр;
- запрет на проведение концертов, представлений в театрах, показов в кинотеатрах и спортивных мероприятий (кроме тренировок профессиональных футбольных клубов и чемпионатов ПФЛ Узбекистана);
- запрет работы рынков непродовольственных товаров;
- на дехканских и строительных рынках, а также пунктах продажи продовольственных и непродовольственных товаров (супермаркеты и крупные магазины) обязательно использование устройств измерения температуры тела и антисептических устройств, вход посетителей, у которых температура составляет 37 градусов и больше, запрещен;
- во всех организациях обязательно использование пирометров, антисептических средств и дезинфекционных ковриков, сотрудники должны соблюдать принцип социальной дистанции (2 м);
- вся территория объектов, на которых ведутся строительно-ремонтные работы, полностью берется на карантин, здесь проводятся санитарно-гигиенические мероприятия.