Карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое решение накануне приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

В дополнение к ограничениям, действующим в зависимости от уровня карантина, во всех регионах продолжают действовать следующие ограничения и правила: