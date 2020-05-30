Правительство Японии выделит 1,9 млн долларов на расширение работы ПРООН по преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19 в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе программы.

«Финансирование станет катализатором и усилит многоотраслевые и ориентированные на интересы людей ответные меры по смягчению последствий COVID-19 в Узбекистане, а также по созданию условий для более устойчивого и инклюзивного развития», — говорится в сообщении.

Ответные меры ПРООН в стране сосредоточены на группах, которые испытывают наибольшую степень социально-экономической маргинализации и требуют особого внимания: женщины, молодежь в неформальном секторе/безработные, возвратившиеся мигранты, существующие микро-, малые и средние предприятия и стартапы.

ПРООН будет поддерживать усилия правительства Узбекистана по пилотному преобразованию 9600 филиалов Министерства по поддержке махалли и семьи в систему электронного документооборота

Финансирование, предоставленное Японией, будет также использоваться для проведения ежегодного конкурса стартапов ПРООН в стране. В его рамках 40 молодых мужчин и женщин получат средства для реализации своих идей в области социальных инноваций.

Также планируется предоставлять консультационные онлайн-услуги для 990 малых и средних предприятий. 30 малых предприятий и 6 кооперативов, которые обслуживают более 240 фермеров из отдаленных районов, получат финансовую поддержку.

Кроме того, выделяемые средства будут направлены на поддержку инициатив, которые поощряют женщин заниматься наукой, техникой, инженерией и математикой (STEM).

Ранее сообщалось, что Япония выделит финансовую помощь в 3 млн долларов для сельских женщин Узбекистана.