Чемпионат Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Узбекистана возобновится с 5 июня, говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Матчи будут проходить без зрителей.

Футбольный чемпионат был приостановлен 16 марта, на следующий день после подтверждения в стране первого случая COVID-19.

Для подготовки на высоком уровне к участию в международных и внутренних футбольных соревнованиях профессиональным футбольным клубам разрешается проводить учебные занятия в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены, отмечается в решении комиссии.

Как мы писали, карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. С 1 июня разрешен ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина, в том числе работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов в «зеленых» зонах.