Специальная республиканская комиссия пересмотрела уровни карантина в разрезе городов и районов Узбекистана. Ташкент остался в «желтой» зоне, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ташкент

Все районы в «желтой» зоне: Бектемирский, Мирзо-Улугбекский , Мирабадский, Алмазарский, Сергелийский, Учтепинский, Яшнабадский, Чиланзарский, Шайхантахурский, Юнусадабский и Яккасарайский районы.

Ташкентская область

«Зеленая» зона: города Алмалык и Ахангаран, Бостанлыкский, Букинский, Пскентский и Ахангаранский районы.

«Желтая» зона: города Ангрен и Чирчик, Бекабадский, Куйичирчикский, Уртачирчикский и Чиназский районы.

«Красная» зона: города Бекабад, Нурафшан и Янгиюль, Аккурганский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский, Янгиюльский, Ташкентский, Юкоричирчикский районы.

Самаркандская область

«Зеленая» зона: город Каттакурган, Нарпайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Каттакурганский и Пахтачинский районы.

«Желтая» зона: Джамбайский район.

«Красная» зона: город Самарканд , Акдарьинский, Иштыханский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Самаркандский, Тайлакский и Ургутский районы.

Хорезмская область

Все районы и города в «зеленой» зоне: города Ургенч и Хива, Багатский, Гурленский, Кошкупырский, Ургенчский, Хазараспский, Ханкинский, Хивинский, Шаватский, Янгиарыкский и Янгибазарский районы.

Ферганская область

Все районы и города в «зеленой» зоне: города Фергана, Коканд, Маргилан и Кувасай, Алтыарыкский, Багдадский, Бешарыкский, Сохский, Дангаринский, Кувинский, Куштепинский, Бувайдинский, Риштанский, Ташлакский, Ферганский, Фуркатский, Учкуприкский, Узбекскистанский и Язъванский районы.

Сурхандарьинская область

«Зеленая» зона: Кизирикский, Узунский, Бандиханский, Термезский, Ангорский, Денауский, Алтынсайский, Байсунский, Джаркурганский, Кумкурганский, Шерабадский и Шурчинский районы.

«Желтая» зона: Термез.

«Красная» зона: Сариасийский район.

Сырдарьинская область

Все города и районы в «зеленой» зоне: город Гулистан, Ширин и Янгиер, Баяутский, Гулистанский, Сайхунабадский, Сырдарьинский, Мирзаабадский, Акалтынский, Сардобинский и Хавастский районы.

Кашкадарьинская область

Все города и районы в «зеленой» зоне: города Карши и Шахрисабз, Дехканабадский, Камашинский, Каршинский, Касанский, Касбийский, Миришкорский, Мубарекский, Нишанский, Чирокчинский, Шахрисабзский, Гузарский и Яккабагский районы.

Наманганская область

«Зеленая» зона: Касансайский, Мингбулакский, Туракурганский, Чартакский, Папский, Чустский, Учкурганский и Янгикурганский районы.

«Желтая» зона: Нарынский район.

«Красная» зона: город Наманган, Уйчинский и Наманганский районы.

Навоийская область

«Зеленая» зона: город Навои, Карманинский, Кызылтепинский, Навбахорский, Нуратинский, Тамдынский и Учкудукский районы.

«Желтая» зона: Канимехский и Хатырчинский районы.

«Красная» зона: Зарафшан.

Джизакская область

Все города и районы в «зеленой» зоне: город Джизак, Арнасайский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Дустликский, Заминский, Зарбдорский, Зафарабадский, Мирзачульский, Пахтакорский, Фаришский и Янгиабадский районы.

Бухарская область

Все города и районы в «зеленой» зоне: города Бухара и Каган, Бухарский, Вабкентский, Каганский, Караулбазарский, Пешкунский, Ромитанский, Шафирканский, Жондорский, Гиждуванский, Алатский и Каракульский районы.

Андижанская область

«Зеленая» зона: город Ханабад, Балыкчинский, Бузский, Булакбашинский, Избосканский, Кургантепинский, Мархаматский, Улунгурский, Ходжаабадский, Джалакудукский, Шахриханский, Алтынкульский, Пахтаабадский и Асакинский районы.

«Желтая» зона: нет.

«Красная» зона: город Андижан и Андижанский район.

Каракалпакстан

«Зеленая» зона: Амударьинский, Берунийский, Канлыкульский, Караузякский, Кегейлийский, Муйнакский, Нукусский, Турткульский, Ходжейлийский, Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский, Тахиаташский и Бозатауский районы.

«Желтая» зона: Нукус.

«Красная» зона: Кунградский и Тахтакупырский районы.

Напомним, действующие карантинные ограничения в стране продлены до 15 июня. При этом с 1 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что возобновлено с 15 мая).

Во всех регионах Узбекистана продолжают действовать ограничения и правила, такие как соблюдение социальной дистанции, ношение масок и запрет на работу ряда учреждений и объектов. Пока остается под запретом поездки между областями на личных автомобилях.