Поездки между областями Узбекистана на личных автомобилях остаются под запретом, говорится в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Исключение составляют поездки из Ташкента в Ташкентскую область и из Ташкентской области в столицу.

Решением комиссии разрешено передвижение автобусов для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха в зонах с «зеленым» уровнем карантина, а также автобусов туристических организаций.

Водители и пассажиры этих автобусов должны быть в масках и перчатках, при посадке у пассажиров должна проверяться температура тела (если она составляет 37 градусов и выше, посадка запрещена).

Автобусы при проезде «красных» зон должны двигаться без остановки.

Перед каждой посадкой пассажиров в автобус машина должна полностью дезинфицироваться.

По каждому рейсу должна вестись база данных пассажиров.

Решением спецкомиссии утверждены временный порядок совершения внутренних туристических поездок во время карантина и в последующий период, а также временный порядок деятельности санаториев и детских лагерей во время карантина.

В решении также содержится поручение о создании групп добровольцев для контроля соблюдения правил карантина на дехканских рынках и в других людных местах.

Ранее мы писали, что карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня.