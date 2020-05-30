Число случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, за день выросло на 58 (днем ранее — 44) и достигло 3546, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 23 новых случаев 19 выявлено среди находящихся в карантинном комплексе в Ташкентской области, в том числе у 14 прибывших из Санкт-Петербурга, 2 — прибывших из Москвы и 3 — прибывших из России через Казахстан. Еще 4 случая выявлено среди населения в Самаркандской области.

В целом из 58 случаев 33 выявлено в карантинных учреждениях, 4 — у водителей грузовиков международных направлений и 21 — среди населения (Ташкент — 11, Самаркандская область — 8, Наманганская — 2).

За день число выздоровевших от коронавируса выросло на 55 и достигло 2783. На лечении в 7 регионах находятся 749 человек, состояние 6 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

В течение субботы на домашний карантин были помещены 1379 человек, у 698 завершился период домашнего карантина. На стационарный карантин взяты 1267 человек, 1479 — выписаны.

Источник: Минздрав.