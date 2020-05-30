Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 30 мая выросло на 25 и достигло 3513, сообщило Министерство здравоохранения.

Среди населения выявлено 8 новых случаев: 4 — в Наманганской области, 2 — в Самаркандской области, 2 — в Ташкенте.

Еще 13 случаев диагностировано среди граждан, находящихся на карантине, и 4 — у водителей международных грузовых автоперевозок.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 2728. На лечении находится 771 человек, состояние 1 из них крайне тяжелое, 7 — тяжелое.