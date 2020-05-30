Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса за 29 мая выросло на 44 и составило 3488, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 20 новых случаев 14 подтверждены у прибывших 25 мая в Ташкент из Екатеринбурга и находящихся в карантинном центре в Ташкентской области, 4 — среди населения в Самаркандской области и 2 — у водителей грузовиков, которые прибыли 26 мая через пограничный пункт в Кунградском районе из России через Казахстан.

В целом 32 случая из 44 было выявлено в карантинных учреждениях, 4 — у водителей грузовиков и 8 — среди населения (по 4 в Ташкенте и Самаркандской области).

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось за день на 34 и достигло 2728. На лечении в семи регионах страны находятся 746 человек, состояние 7 из их тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

В пятницу на домашний карантин были помещены 1199 человек, у 1383 человек закончился период домашнего карантина. На стационарный карантин принят 671 человек, 1484 человек были выписаны.

Источник: Минздрав.